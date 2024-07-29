Комментатора, работавшего на Олимпиаде, уволили за высказывание о женщинах

Автор: Анастасия Щербакова
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Диктор позволил себе сомнительное заявление в прямом эфире.

Британского комментатора Боба Балларда уволили после того, как он сделал скандальное высказывание о женской сборной Австралии по плаванию.

Женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины… Слоняются без дела, делают макияж, — сказал в эфире комментатор.

В итоге телеканал, на котором работал Баллард, решил уволить сотрудника.

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25.07.2024 587
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