Комментатора, работавшего на Олимпиаде, уволили за высказывание о женщинах

Диктор позволил себе сомнительное заявление в прямом эфире.

Британского комментатора Боба Балларда уволили после того, как он сделал скандальное высказывание о женской сборной Австралии по плаванию.

Женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины… Слоняются без дела, делают макияж, — сказал в эфире комментатор.

В итоге телеканал, на котором работал Баллард, решил уволить сотрудника.