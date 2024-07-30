Минюст не нашел причин для признания Пугачевой иноагентом

Если певица предпримет действия, подпадающие под закон об иноагентах, ведомство инициирует проверку.
В Минюсте не обнаружили основания для признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом 30 июля сообщает РБК.
В ответе говорится, что «в случае выявления в действиях Пугачевой признаков иностранного агента» министерство рассмотрит вопрос о ее включении в реестр, — передает агентство.
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