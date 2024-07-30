Председатель комитета МСУ обсудила с владыкой сферы сотрудничества 47-го региона и епархии, а также получила благословение на проведение Собора православных жителей «Мир вашему дому!» во Всеволожском районе.

Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак провела встречу с епископом Выборгским и Приозерским Варнавой.

В ходе встречи владыка епархии благословил Лиру Бурак на проведение Собора православных жителей «Мир вашему дому!», который состоится в Юкковском поселении Всеволожского района под эгидой регионального Союза православных женщин.

Также Лира Бурак и Варнава обсудили совместную работу Ленинградской области и епархии в рамках ранее заключенного соглашения.

Председатель комитета МСУ, которая также является главой Союза православных женщин Ленинградской области, акцентировала внимание на важности дальнейшего укрепления сотрудничества Русской Православной церкви, поскольку она имеет очень большую роль в нравственном воспитании молодежи и сохранении семейных ценностей.

Тем временем владыка поблагодарил Лиру Бурак за внимание к инициативам, выдвигаемым церковью, а также отметил важность сотрудничества комитета по местному самоуправлению, Союза православных женщин и епархии. Епископ Варнава подчеркнул, что именно Православие выступает носителем истинно российских ценностей.