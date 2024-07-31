Более 250 тысяч пачек сигарет ввезли в Ленобласти под видом кондиционеров

Автор: Гузель Галимова
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Экономическая полиция и ФСБ задержали в Ленобласти подозреваемых в контрабанде табака.

Подозреваемых удалось задержать с поличным в Аннолово в Тосненском районе, когда преступники перегружали товар. Табачную продукцию они перевозили в грузовиках с прицепом, в качестве тайников использовали коробки для мобильных установок кондиционирования воздуха. Было изъято не менее 250 тыс. пачек немаркированных сигарет.

Видео: t.me/IrinaVolk_MVD

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, водитель, перевозивший товар, был приемщиком, а также фасовал и доставлял товар по Петербургу и Ленобласти. Предполагаемый организатор занимался покупкой и поставкой.

В ходе дальнейшей работы полицейские обнаружили еще одного соучастника, который отвечал за хранение и реализацию контрабанды. В тайниках в нескольких районах города нашли еще 1,75 млн пачек сигарет на 60 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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