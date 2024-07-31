В Петербурге водитель голыми руками вытащил из грузовика горящий генератор

Утром 31 июля на площади Калинина в Петербурге загорелась «Газель».

В кузове автомобиля загорелся генератор. На видео, снятом очевидцами, водитель «Газели» выбрасывает генератор из автомобиля, благодаря чему транспортное средство почти не пострадало — обгорела только часть кузова.

Видео от Mash | Мэш на Мойке

В МЧС добавили, что «Газель» горела на площади 0,5 кв. м. В 9:40 пожар потушили. Сведения о пострадавших не поступали.