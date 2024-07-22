В Петербурге ФСБ пресекла канал поставки из Европы взрывчатки для терактов

ФСБ пресекла в Петербурге канал поставки в Россию из Европы взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, взрывчатые вещества и электродетонаторы переправлялись в нескольких почтовых отправлениях поэтапно из Италии и Германии. Они были скрыты в полостях автомобильных запасных частей.
Российская сторона запросила европейские спецслужбы, но пока не получила ответа. Возбуждено уголовное дело заведено по статье «Контрабанда взрывчатых веществ».
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