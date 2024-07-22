В Петербурге ФСБ пресекла канал поставки из Европы взрывчатки для терактов

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

ФСБ пресекла в Петербурге канал поставки в Россию из Европы взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, взрывчатые вещества и электродетонаторы переправлялись в нескольких почтовых отправлениях поэтапно из Италии и Германии. Они были скрыты в полостях автомобильных запасных частей.

Снимок экрана 2024-07-22 в 10.42.23
Фото: пресс-служба ЦОС ФСБ России

Российская сторона запросила европейские спецслужбы, но пока не получила ответа. Возбуждено уголовное дело заведено по статье «Контрабанда взрывчатых веществ».

Вам будет интересно
В Петербурге ФСБ пресекла канал поставки из Европы взрывчатки для терактов фсб, Петербург, взрывчатка
Житель Ленобласти пытался сдаться в плен ВСУ, чтобы воевать против России
Сотрудники ФСБ объявили предостережение жителю Ленобласти - он пытался сдаться в плен ВСУ, чтобы воевать против РФ. В декабре 2023 года...
10.07.2024 254
Автор