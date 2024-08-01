Виновника аварии с поездом под Волгоградом могут обязать выплатить ущерб

Имущество РЖД было застраховано. После возмещения ущерба перевозчику страховая компания может подать иск к водителю грузовика, спровоцировавшего ДТП.
РЖД продолжает подсчет ущерба после схода пассажирского поезда в Волгоградской области. Однако уже ясно, что имущественные потери будут огромными, отметили в пресс-службе перевозчика.
В компании заявили, что после столкновения с грузовиком серьезно повреждены электровоз и девять вагонов. Не исключено, что некоторые из них придется списать. Более того, в результате аварии было заменено 300 метров железной дороги и порядка 250 метров электросетей.
Ущерб будет компенсирован страховой компанией, однако после этого виновнику происшествия, вероятно, могут предъявить иск с требованием возместить затраченные средства.