Виновника аварии с поездом под Волгоградом могут обязать выплатить ущерб

Имущество РЖД было застраховано. После возмещения ущерба перевозчику страховая компания может подать иск к водителю грузовика, спровоцировавшего ДТП.

РЖД продолжает подсчет ущерба после схода пассажирского поезда в Волгоградской области. Однако уже ясно, что имущественные потери будут огромными, отметили в пресс-службе перевозчика.

В компании заявили, что после столкновения с грузовиком серьезно повреждены электровоз и девять вагонов. Не исключено, что некоторые из них придется списать. Более того, в результате аварии было заменено 300 метров железной дороги и порядка 250 метров электросетей.

Ущерб будет компенсирован страховой компанией, однако после этого виновнику происшествия, вероятно, могут предъявить иск с требованием возместить затраченные средства.

Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав холдинга РЖД застрахованы. При этом страховая компания после выплаты компенсации вправе подать регрессный иск к виновнику происшествия, — сообщили в компании.