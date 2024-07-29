После схода пассажирского поезда под Волгоградом госпитализированы 30 человек

Среди них 15 детей.

В результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Волгоградской области в больницы доставлены 30 человек, в том числе 15 детей. Об этом сообщает региональная администрация.

По последним данным РЖД, количество пострадавших составило 140 человек.

Тем временем водитель грузовика, выехавшего на пути перед составом, заявил, что не смог вовремя затормозить.