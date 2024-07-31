Водяной смерч был замечен над Финским заливом

Автор: Гузель Галимова
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Очевидцы заметили смерч над Финским заливом в Петербурге.

Кадры были опубликованы в тг-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП».

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Фото: t.me/Megapolisonline

Ранее синоптик Александр Колесов сообщал, что в эту среду в Петербурге и приграничные районы Ленобласти вернутся осенние дожди. Непогода обрушится своей силой настолько, что утром придется надевать куртки.

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