Уголовное дело в отношении водителя автобуса, рухнувшего в Мойку, передано в суд

В скором времени виновник страшной аварии заслушает приговор.
Прокуратура передала в суд материалы уголовного дела в отношении водителя автобуса, рухнувшего вместе с пассажирами в реку Мойку в Петербурге.
Как сообщает ведомство, виновнику ДТП вменяют ч.5 статьи 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека.
При возникновении опасности водитель неверно оценил дорожную ситуацию, не принял все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки автобуса и, продолжая движение, сбив металлическое ограждение моста, допустил падение автобуса в реку, — добавили в ведомстве.
В результате ДТП погибли семь человек.
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