Первым таким субъектом стало Приморье. В Госдуме уже положительно оценили инициативу и выступили за продление каникул у школьников по всей стране.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил за продление школьных каникул по всей стране. Первым таким регионом стал Приморский край, где отдых у детей продлят в этом году на две недели.

Как подчеркнул парламентарий, с такой идеей ранее выступал еще Владимир Жириновский, считавший, что начало учебного года должно начинаться с октября.

В нынешних климатических условиях инициатива становится все более актуальной.

Призываю остальные наши субъекты не оставаться в стороне: если климат позволяет, дайте детям и учителям отдохнуть ещё немного. А там в зависимости от результатов можно будет подумать над тем, чтобы закрепить этот подход на федеральном уровне., — заявил Нилов.