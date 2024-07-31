Первым таким субъектом стало Приморье. В Госдуме уже положительно оценили инициативу и выступили за продление каникул у школьников по всей стране.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил за продление школьных каникул по всей стране. Первым таким регионом стал Приморский край, где отдых у детей продлят в этом году на две недели.
Как подчеркнул парламентарий, с такой идеей ранее выступал еще Владимир Жириновский, считавший, что начало учебного года должно начинаться с октября.
В нынешних климатических условиях инициатива становится все более актуальной.
Призываю остальные наши субъекты не оставаться в стороне: если климат позволяет, дайте детям и учителям отдохнуть ещё немного. А там в зависимости от результатов можно будет подумать над тем, чтобы закрепить этот подход на федеральном уровне., — заявил Нилов.
Вам будет интересно
Этим летом более 7100 школьников и студентов на каникулах работают на 369 предприятиях Ленобласти. Губернатор в своем тг-канале рассказал, что за...
18.07.2024 157