Украина прекратила выплаты по государственному долгу

Заморозка платежей вводится до октября этого года.

Украина приостанавливает выплаты по внешнему долгу до октября 2024 года. Такое решение принял глава киевского режима Владимир Зеленский. Как указывается в сообщении украинского парламента, заморозка платежей необходима для достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации.

К концу июня госдолг Украины преодолел отметку 152 миллиарда долларов.