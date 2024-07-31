Украина прекратила выплаты по государственному долгу

Автор: Анастасия Щербакова
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Заморозка платежей вводится до октября этого года.

Украина приостанавливает выплаты по внешнему долгу до октября 2024 года. Такое решение принял глава киевского режима Владимир Зеленский. Как указывается в сообщении украинского парламента, заморозка платежей необходима для достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации.

К концу июня госдолг Украины преодолел отметку 152 миллиарда долларов.

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30.07.2024 96
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