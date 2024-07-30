Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $35 триллионов

Государственный долг США достиг исторического максимума, превысив $35 триллионов. Это превышает предыдущую отметку в $34 триллиона, достигнутую в начале января, сообщает Neva.Today.

Республиканцы раскритиковали президента Джо Байдена за его политику, которая, по их мнению, привела к увеличению государственного долга. Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что к 2034 году государственный долг превысит $50 триллионов.

Это более 122 % от ВВП страны. В 2023 году государственный долг США вырос более чем на $4 триллиона.