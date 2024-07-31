Россиянам объяснили, почему в магазинах просят оплачивать покупки QR-кодом

Для клиентов выгоды от такого метода оплаты нет никакой.

В российских магазинах довольно часто теперь просят оплачивать покупки QR-кодом. Как оказалось, связано это с тем, что торговым точкам гораздо выгоднее проводить платежи таким методом — комиссия банка в этом случае ниже.

Как объяснили эксперты Роскачества, если при оплате картой магазин перечисляет комиссию банку в размере 1-2,5%, то через QR-код —0,4-0,7% от суммы платежа. При больших выручках эта разница позволяет компаниям экономить значительные средства.

При этом покупатели не получают выгоды от платежей через QR-код, поскольку в этом случае гражданам не начисляются кешбэк и бонусы.