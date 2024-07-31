Видео: колумбийские наёмники, воюющие за Украину, атаковали свои же позиции, спасая связанного ВСУшниками соотечественника

ВСУ отправили отряд колумбийцев на штурм российских позиций, однако один из них отказался, за что был наказан.

В Сети появились кадры штурма колумбийскими наемниками из ВСУ собственных позиций. Причиной тому стало наказание их соотечественника за отказ идти в атаку.

Один из колумбийцев по имени Филипе отказался штурмовать российские позиции и в итоге был связан ВСУшниками, а затем брошен в окоп. Наемники решили спасти товарища и атаковали свои же позиции, спасая пленного.

Видео было обнаружено позже российскими военнослужащими у одного из наемников, погибших в бою.