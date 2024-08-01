Названа максимальная сумма дохода по вкладам, с которой не нужно платить налог

Аналитики подсчитали, какой должна быть доходность депозита, чтобы не платить налоги.

Доходы от вкладов, не превышающие 180 тысяч рублей, не будут облагаться налогом. Об этом пишет портал «Известия», ссылаясь на экспертов.

Необлагаемая сумма рассчитывается как миллион рублей, умноженный на максимальный показатель ключевой ставки на первое число каждого месяца в текущем году. В 2024 году сумма выходит в размере 180 тысяч рублей.

При этом налог будет взиматься с дохода, который превышает 180 тысяч рублей, а не со всей суммы.