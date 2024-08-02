В Госдуму внесли проект об обязанности родителей содержать детей до 23 лет

В Госдуму внесли проект об обязанности родителей содержать своих детей до 23 лет во время учебы по очной форме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
В пояснительной записке отмечается, что в случае отсутствия между родителями соглашения об уплате алиментов — суд назначит твердую денежную сумму, которая будет выплачиваться ежемесячно. Если у родителей отсутствует возможность содержать детей, они смогут претендовать на помощь от братьев, сестер, дедушек и бабушек.
Право на алименты прекращается при окончании обучения, отчислении или достижении возраста 23 лет.
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