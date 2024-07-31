С марта 2025 года в России будет запрещена продажа энергетиков детям

Соответствующий закон в финальном чтении был принят Госдумой.

В среду, 31 июля, Госдума приняла закон, запрещающий продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет. Документ вступит в силу с марта 2025 года. За нарушение требований продавцы будут привлекаться к ответственности, которая будет определена парламентом позже.

Также закон наделяет правом регионы ограничивать время и места реализации тонизирующих напитков. Более того, субъекты смогут запрещать продажу этой продукции в зданиях, которые используются в образовательных, медицинских, культурных или спортивных целях.