С марта 2025 года в России будет запрещена продажа энергетиков детям

Соответствующий закон в финальном чтении был принят Госдумой.
В среду, 31 июля, Госдума приняла закон, запрещающий продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет. Документ вступит в силу с марта 2025 года. За нарушение требований продавцы будут привлекаться к ответственности, которая будет определена парламентом позже.
Также закон наделяет правом регионы ограничивать время и места реализации тонизирующих напитков. Более того, субъекты смогут запрещать продажу этой продукции в зданиях, которые используются в образовательных, медицинских, культурных или спортивных целях.
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