Каждое 21 августа проходит необычный праздник — День сбора диких трав. Дату установили неслучайно. Считается, что к этому времени полевые растения накопили в себе достаточно целебных свойств. Поэтому в конце августа наши предки приступали к их сбору, чтобы иметь годовой запас заготовок на разные случаи жизни. Ivbg удалось пообщаться с травницей из Выборга, которая пояснила, чем занимаются люди её сферы, а также раскрыла некоторые профессиональные секреты.

В Выборге уже на протяжении нескольких лет ведёт практику фитотерапевт. Зовут дипломированного специалиста Марина. Она занимается помощью людям через полезные свойства растений с индивидуальным подходом к каждому обратившемуся. За её спиной пройденный курс «Российское травничество» в РУДН, обучение по программе «Специалист по фитооздоровлению» под эгидой Национальной ассоциации народной медицины, а также повышение квалификации в Международной академии экспертизы и оценки по программе «Фитотерапия в социальной реабилитации». Несмотря на внушительную базу, Марина называет себя травницей.

Травник — это скорее простонародное название. Травник, целитель, знахарь — все эти понятия знакомы большинству людей. И почти для каждого от них веет чем-то мистическим, недоступным и тайным. Но на самом деле всего столетие назад в каждой деревенской семье хранились и применялись знания о силе трав. Тогда это не было чем-то волшебным. Это была обычная бытовая жизнь, где травы применялись и им доверяли. Наши прабабушки знали много интересного о травах, но урбанизация и развитие фармы в какой-то момент вытеснили эти знания. Людей приучили пить пилюли и порошки, ходить к докторам. А в наше время всё возвращается. Теперь врачи ищут ценные знания у целителей и травников в удаленных уголках земли и успешно применяют их при комплексном лечении пациентов.

Современное название травника — фитотерапевт. Моя профессия в дипломе называется «фитотерапевт-реабилитолог». Но я все равно считаю себя травницей и целительницей. А некоторые называют меня ведьмой и даже боятся.

Можно ли стать травником при отсутствии образования фитотерапевта?

Травником можно! Я начинала именно как травница. Перенимала знания у людей, которые не имели зачастую вообще никакого образования. Но о травах или лечении болезней знали очень много того, о чем до сих пор не написано в книгах. Пришло время, и я, как современный человек, решила, что профессиональное образование необходимо. Хотя бы для того, чтобы вести официальную деятельность, уметь разбираться в анализах и подбирать правильный сбор из трав. Чтобы дать людям максимальную пользу и оздоровление. И после того, как я выучилась и получила эту профессию, мои учителя-травники стали обращаться ко мне за советами по здоровью и по научному применению растений.

Почему выбрали именно это направление?

Это не я выбрала направление, а оно меня. Так сложились обстоятельства, что я неоднократно пыталась уйти в более понятную и, как казалось, стабильную профессию. Но по итогу все равно возвращалась к каким-то тайным знаниям. И сначала это просто было моё хобби. А сегодня оно стало профессией. Я счастлива, что всё так сложилось. Знаете, как говорят: «Предназначение это то, чем ты готов заниматься даже без денег, просто потому, что ты это любишь». Так вот, я нашла своё предназначение. Засыпаю и просыпаюсь последние несколько лет с мыслями о том, сколько ещё надо успеть сделать. Мне не хватает рабочего дня, чтобы воплотить в жизнь всё запланированное. Каждый день ложусь за полночь с мыслями о завтра. И эти мысли меня не раздражают, а наоборот вдохновляют и радуют. Каждый новый день жду с нетерпением.

В поселке Советский во времена моего детства жила женщина. Она была то ли местным экстрасенсом, то ли целительницей. И она предсказала моей маме, что её дочь, то есть я, будет лечить людей. Мне тогда было, наверное, лет 12-14. Я помню только отчество этой женщины. Её все называли Африкановна. Возможно, кто-то из взрослых читателей вспомнит её. Мы с мамой тогда посмеялись и забыли. А вспомнили, когда я стала увлекаться изучением целительства. Но много лет постигала просто для себя и стеснялась рассказывать об этом. А потом все само закрутилось-понеслось. И вот теперь я дипломированный фитотерапевт-реабилитолог.

Вообще, я заметила, что травники, фитотерапевты и люди, которые тесно связаны с природой, очень доброжелательны и открыты. И все делятся прописями сборов, дают исчерпывающие советы, когда обсуждается вопрос о помощи человеку. Это очень ценно!

Чем ещё может заниматься фитотерапевт, помимо травничества?

Я, кроме оздоровления травами, владею техниками правки живота и головы, а также техникой лечения медью. И ещё очень необычным способом, шаманским — диагностика и лечение человека через пульс. Этому научилась у целителя в Казахстане. Это лечение биотоками, которые исходят из моих рук. То, что называют, наверное, экстрасенсорикой. Но у нас это называется биотоки.

Есть ли определённый период, когда идёт сбор трав, или это зависит от конкретного растения либо планируемого применения?

Конечно. Для каждой травы своё время сбора. Более того, для каждой части растения разное время сбора. Например, корни заготавливают либо ранней весной, либо поздней осенью. Тогда, когда все полезные вещества максимально сконцентрированы в этой части растения. В основном лекарственное сырье заготавливают в период цветения либо до него, когда мы говорим о листьях, бутонах и цветках. Плоды, разумеется, в период их полного созревания. Ну а про корни я сказала.

Где территориально вы собираете нужные растения?

В Выборгском районе. Уезжаем далеко в леса и поля. По правилам сбор лекарственных растений можно производить на расстоянии не менее 1 000 метров от больших дорог и не менее 500 метров от просёлочных. Мы уходим гораздо дальше.

Какие основные правила для сбора есть?

Лекарственное сырье заготавливается в сухую погоду в первой половине дня. Обязательное требование — при себе иметь секатор. Рвать руками растения нельзя. Также нельзя смешивать растения при заготовке. В одной корзине может быть один вид. Некоторые растения необходимо собирать в хлопковых перчатках.

Нельзя собирать и дальше хранить в пакетах или в пластике. Только проветриваемые ёмкости, например, корзины или хлопчатобумажные мешки. В х/б мешки нельзя плотно набивать растения. Должна быть циркуляция воздуха. Растения собирают только чистые и здоровые.

Нельзя собирать все подчистую: мы себе берем немного, остальное оставляем природе. Некоторые травники подсеивают редкие растения в дикой природе, чтобы популяция не исчезла.

Какие травы, по-вашему мнению, всегда должны быть под рукой у травника? Если такие примеры есть, конечно.

У травника очень много трав под рукой. По сути, всё, что растёт в природе, может быть использовано в том или ином случае для исцеления. Но какие-то базовые травы, наверное, должны быть всегда: лабазник, тысячелистник, лист малины, цвет липы, манжетка, лопух, одуванчик, пырей, чистотел, зверобой, полынь и пижма, подорожник, пастушья сумка, кипрей, душица, иссоп, лофант, звездчатка средняя, побеги брусники и черники, лапчатка, девясил, гвоздика маточная, герань луговая, хмель, пион, хвощ. И это даже не весь перечень. Но из упомянутого уже можно составить довольно хорошие сборы для лечения многих заболеваний.

Какие травы в основном собираете вы?

Все вышеперечисленные и другие. Есть редкие, специфические. И если удача улыбнулась и такое растение встретилось, то надо его собирать, даже если его немного. Ярутка мне тут редко встречается, например, а также грушанка и петров крест.

Для чего их используете в последствии?

Для оздоровления людей. И животных, кстати, тоже.

Что делаете после добычи нужных ингредиентов? Хотелось бы иметь представление о дальнейшем алгоритме действий.

Сырьё перебирается и сушится в тёмном проветриваемом помещении. Затем фасуется в бумажные пакеты и хранится в сухом месте. Кто-то хранит в стеклянных или жестяных банках, кто-то в коробках. Но ни в коем случае не в пластике!

Что порекомендуете выращивать людям в огороде или дома, далёким от травничества, но желающим иметь всегда наготове нужные травки?

В огороде без специального выращивания много чего растёт полезного. Мокрица, например, чудо-трава, а её все выбрасывают в компост. Она, между прочим, первое средство при сердечно-сосудистых проблемах и при усталости сердечной мышцы. А вообще, у неё широкий спектр лечебных свойств: авитаминоз, низкий гемоглобин, гипертония, кожные заболевания, миомы, кисты, заболевания суставов, токсины в организме, тревога и стресс и многое другое.

Чтобы иметь наготове нужные травки, все-таки следует изучить хотя бы базовые программы. Ведь у каждой травки есть противопоказания! Можно и навредить. К примеру, мало кто знает, что спиртовая настойка из наперстянки может привести к остановке сердца, если принимать её в больших количествах. Поэтому безопасно использовать водные настои из сухого сырья. А горечи типа полыни могут сдвинуть камни в желчном и обострить заболевание. Крапиву нельзя применять как кровоостанавливающее, если кровотечение вызвано распадом опухоли. Тысячелистник при длительном неконтролируемом приёме может вызвать проблемы в мочевом пузыре. И так далее. Именно поэтому мы изучаем травничество как научное, с медицинскими аспектами.

Какие травы посоветуете им искать в местных лесах?

Я не советую обычным людям искать травы. Во-первых, многие травы схожи с ядовитыми. Во-вторых, сбор трав сопряжен с реальной опасностью. Мы ходим в те места, где бродят медведи. Вряд ли кто-то, кроме безумного в хорошем смысле, травника захочет рискнуть жизнью ради добычи лекарственного растения. Это тяжелый труд. Его необходимо любить. Обычному человеку лучше обратиться к специалисту, которому он доверяет.

Какие варианты применений есть у трав? Например, одни лечебные, другие — для ухода за волосами и прочее.

Все — лекарство и все — яд. Почти у всех неядовитых или слабо ядовитых растений широкий спектр действий. Конечно, есть наиболее направленные на решение определённой проблемы. Но все же трава, даже высушенная, имеет зерно жизни. И при попадании в организм она сама определяет, какую проблему надо вылечить, делая это аккуратно и мягко. Варианты применения известны такие: отвары, настои, настойки, экстракты, мази, примочки, ванночки, компрессы и свечи.

Каким образом вы помогаете людям с помощью трав?

Я подбираю сбор исходя из наличия сопутствующих заболеваний, противопоказаний и моей оценки при осмотре и опросе человека. Изучаю образ жизни человека, питание, психологическое и физическое состояния. И уже после назначаю схему оздоровления. Она не ограничивается только травами. Нельзя полностью исцелиться в тех обстоятельствах, которые сделали тебя больным, не меняя их. Подход к оздоровлению целостный. Я не разделяю человека на отдельные органы и части. Например, доказано, что головные боли, мигрени напрямую связаны с проблемами в желчном. Значит, оздоровление необходимо начинать именно с этого. Известный врач-фитотерапевт, его называют патриархом российской фитотерапии, Трескунов говорил, что любое заболевание начинается в кишечнике. И я полностью согласна с ним. Кишечник — наш иммунитет.

Есть ли у вас личные оригинальные методы — лайфхаки, связанные с вашей травнической деятельностью?

Все лайфхаки известны до нас. Но, наверное, что-то есть, просто сейчас быстро ничего не приходит на ум. Только если лечение головной боли медными пластинами. При чём накладывать пластину надо не только в район самого очага боли, как описано в советских учебниках, но и на область около лопатки. Есть точки, которые я вычислила опытным путем. И это реально помогает. С тех пор, как приобрела для лечения медные пластины, мне ни разу не пришлось принимать таблетку от головы. 15-20 минут, и медь избавляет от боли. Но чтобы не сложилось впечатления какого-то чуда, скажу, что есть данные о том, что такой метод помогает не всем. Однако существует способ проверить заранее, поможет или нет. Это все описано в литературе.

Есть ли у вас пространство, где вы реализуете собранные травы?

У меня есть место, где я принимаю людей. Адрес, конечно, здесь сообщать не буду. Кому необходима консультация, сможет найти меня через сообщество «Дом выборгской травницы». Травы для продажи не собираю, только заготовки на год для лечения всех, кто обратится за помощью. Это моя работа, поэтому консультация — платная. Работаю официально, плачу налоги, выдаю чек и так далее.

Люди приходят разные. Среди моих пациентов есть даже врачи. Многие просят удаленные консультации. Особенно это касается тех, кто проживает в других городах, но узнал обо мне через сарафанное радио. Всех интересует одно — здоровье. А есть те, кому надо просто выговориться, рассказать о том, что беспокоит. В поликлинике никто не будет слушать по часу, два. А у меня именно столько времени уходит на каждого человека. И никого не выгоняю, а жду логического завершения приёма. Убеждаюсь, что человек получил от меня исчерпывающие рекомендации, и всегда разрешаю писать мне в случае, если что-то забыл спросить или по другим вопросам, касающимся здоровья.

С какими самыми распространенными недугами эффективно помогают справляться травы? Что это за травы? Будет здорово, если с рецептом и методом приёма

Полынь, пижма и гвоздика — избавят от паразитов, глистов. И в отличие от известных аптечных препаратов, смесь из перечисленных ингредиентов уничтожает не только взрослых особей, но и отложенные яйца. Есть схема приёма, которой следует придерживаться. Но у сбора имеются противопоказания, среди которых беременность, кормление, камни в желчном и индивидуальная непереносимость.

Для профилактики простудных заболеваний используют смесь из лабазника, тысячелистника, иван-чая, душицы, хвоя или почки сосны и плодов красной рябины. Все необходимо смешать в один сбор. Соотношение такое: лабазника и иван-чая — по три части, тысячелистника, душицы и сосны — одна часть, плоды рябины — две. И заваривать по стандартной схеме: одна столовая ложка сбора на 250 миллилитров горячей воды в 95 градусов. Настоять один час. А затем принимать в тёплом виде по 1/3 стакана три-четыре раза в день за 20 минут до еды. Это дозировки для взрослых и детей от 14 лет.

Исландский мох или, по-другому цетрария, вылечивает любой кашель за два дня. Но он невыносимо горький, поэтому его принимают только с сиропом.

При острых воспалительных процессах нельзя применять травы, содержащие много кремния, например, хвощ, спорыш или злаки. Иначе почки раздражаются кремнием, и воспаление усиливается.

Послесловие Марины

От себя хочется добавить: травники не ставят диагноз. Я лечу подтвержденный диагноз или назначаю симптоматическое лечение. Но в любом случае рекомендую обследоваться, сдавать кровь, а также делать другие необходимые исследования. Я не даю рецепты по излечению болезней, не видя человека или не зная его историю. На мне лежит ответственность за назначенное оздоровление.

Главный принцип — не навреди. Поэтому, если человек не желает обследоваться или требует от меня травы, потому что он сам себе их назначил, есть два развития событий. Либо отказываю, либо даю травы, если вижу, что вреда они не причинят, но поясняю, что самолечение в этом случае может не принести желаемого результата. А также, сообщаю, бесконтрольный приём трав может навредить здоровью.