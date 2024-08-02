Жительница Ленобласти обокрала дьюти-фри перед отдыхом

Автор: Сергей Агутин
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По подозрению в краже парфюма почти на 50 тысяч рублей задержали 49-летнюю жительницу Ленинградской области, вернувшуюся с отдыха.

Фото: Управления на траснпорте МВД России по СЗФО
Фото: Управления на траснпорте МВД России по СЗФО

Женщина прибыла в «Пулково» для вылета за границу. После регистрации на рейс отправилась в магазин беспошлинной торговли, сняла защитную бирку и положила флакон духов в сумку. Момент кражи попал на видео.

Через некоторое время она вернулась, взяла еще два флакона, а затем отправилась на рейс. Ущерб составил 44 тысячи рублей. Заведены два уголовных дела о краже.

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17.06.2023 1743
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