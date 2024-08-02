В Госдуме заявили о скорой блокировке Google, Android и iOS в России

Об этом, в частности, заявил депутат парламента Алексей Диденко.

Депутат Госдумы Алексей Диденко заявил, что в скором времени в России произойдет блокировка Google, Android и iOS. Парламентарий считает, что это очевидный шаг, поскольку ранее уже были введены ограничения на использование иностранных сервисов российскими чиновниками.

Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован IOS, и это произойдёт не по нашей инициативе. Госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться этими платформами, особенно тем, кто имеет доступ к конфиденциальной информации. Это был первый намёк на то, что вам нужно перейти на другие платформы. Мы рекомендуем представителям бизнеса и учёным перейти на другие платформs, — цитирует Диденко ИА Runews24.ru