Прокуратура начала проверку после посадки на мель пассажирского теплохода у острова Коневец

Всего на борту находились 170 человек и 47 членов экипажа.
Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет обстоятельства посадки на мель пассажирского теплохода «К.А. Тимирязев» у острова Коневец в акватории Ладожского озера.
По имеющимся данным, на судне находились 170 человек, а также 47 членов экипажа. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности судоходства, соблюдение прав пассажиров, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры, — указано в сообщении.
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