Прокуратура начала проверку после посадки на мель пассажирского теплохода у острова Коневец

Всего на борту находились 170 человек и 47 членов экипажа.

Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет обстоятельства посадки на мель пассажирского теплохода «К.А. Тимирязев» у острова Коневец в акватории Ладожского озера.

По имеющимся данным, на судне находились 170 человек, а также 47 членов экипажа. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности судоходства, соблюдение прав пассажиров, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры, — указано в сообщении.