В отношении сенатора Савельева завели уголовное дело

Член Совфеда подозревается в приготовлении к убийству.
В отношении сенатор Российской Федерации Дмитрия Савельева возбуждено уголовное дело по статье по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству). Об этом 2 августа сообщает Следственный комитет России.
По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства, — передает ведомство.
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