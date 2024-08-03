Киргизия надеется, что ограничения на работу в России не коснутся ее граждан

Киргизия рассчитывает, что ее граждан не коснутся ограничения на работу для трудовых мигрантов в России. Об этом сообщил вице-премьер республики Эдиль Байсалов.

Политик сослался на основополагающие принципы ЕАЭС. По его словам, они открывают жителям республики равноправный доступ к рынку труда.

По словам Эдиля Байсалова, если граждан Киргизии в России приравняют к мигрантам из других стран, властям республики будет трудно объяснять гражданам необходимость членства в ЕАЭС.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому предлагается запретить трудовым мигрантам из других стран работать в системах образования и медицины, фармацевтики, а также ряде других сфер.