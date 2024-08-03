Подросток с отравлением госпитализирован во Всеволожском районе

В больницу Всеволожска из поселка Разметелево Всеволожского района 1 августа госпитализировали 17-летнего подростка.
Молодого человека забрали от дома на улице ПТУ-56. По предварительным данным, молодой человек отравился неизвестным веществом.
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24.06.2022 4914