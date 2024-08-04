В магазинах Duty Free в Дубае теперь можно расплатиться рублями

Автор: Анастасия Щербакова
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При этом обмен валют происходит по курсу дирхама.

В магазинах беспошлинной торговли Duty Free в Дубае начали принимать рубли. Об этом стало известно РИА Новости.

Как сообщил представитель одного из таких магазинов, обмен валют происходит по курсу дирхама.

Да, мы принимаем рубли. Но обмен происходит по курсу дирхама, — сообщил источник.
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02.08.2024 75
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