Названа дата следующей прямой линии губернатора Ленобласти с жителями

На вопросы ленинградцев Александр Дрозденко ответит 5 августа.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию с жителями в понедельник, 5 августа. Отвечать на вопросы ленинградцев глава региона будет с 16:00 до 17:00.

Связаться с губернатором жители Ленобласти могут по телефону 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти, звонок бесплатный) или +7 (81361) 315-01 (стоимость определяется по тарифу в зависимости от оператора).