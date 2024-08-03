Александр Дрозденко поздравил с праздником жителей и гостей Кудрово

Автор: Сергей Агутин
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения Ленинградской области, проходят 3 августа в Кудрово Всеволожского района. Региону исполнилось 97 лет.

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Фото: lentv24.ru

Праздничную площадку посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона побывал на выставке-ярмарке изделий народных художественных промыслов и ремесел «Город мастеров» и сельскохозяйственной продукции «Ленинградский гастроном». И поздравил гостей площадки с праздником.

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