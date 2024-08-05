Блинкен: Иран может атаковать Израиль 5 августа

Блинкен предупредил страны G7 об угрозе атаки на Израиль со стороны Ирана и ливанской военной группировки 5 августа. И попросил оказать давление на стороны, чтобы минимизировать последствия эскалации, сообщают западные СМИ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 августа созвал селекторное совещание с главами МИД стран – союзниц по G7. В нее входят Америка, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.

Цель совещания – оказать дипломатическое давление на Иран и ливанскую группировку, чтобы свести к минимуму их ответ на гибель главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Вашингтон не знает точного времени удара и какую он примет форму. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что ограничение последствий этих ударов – лучший шанс предотвратить тотальную войну.

Напряженность на Ближнем Востоке приобрела новый виток после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иран обвинили Израиль и пообещали ответить. Израильская сторона не подтверждала свою причастность.