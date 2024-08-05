Ученые заявили о риске развития деменции при частом употреблении колбас

Всему виной — глутамат натрия, содержащийся в подобных продуктах.

Ученые из Гарварда выявили связь между употреблением колбасных изделий и развитием деменеции. К таким выводам эксперты пришли на основе изучения рациона и изменений в организме порядка 130 тысяч испытуемых на протяжении 43 лет.

Как указано в исследовании, у тех, кто употребляет две порции обработанного мяса в неделю, риск возникновения деменции был выше на 14%.

Как объяснила психиатр Надежда Соловьева, причиной развития тяжелого заболевания являются не сами колбасы, а глуматат натрия, часто содержащийся в таких продуктах.

Основная проблемная зона — это глутамат натрия, потому что эта та аминокислота, которая в избыточном состоянии вредна для нашего мозга, — прокомментировала исследование ученых эксперт в беседе с 360.ru.