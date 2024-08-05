Бренд одежды Hugo Boss получил в России нового владельца

При этом еще в апреле этого года иностранная компания заявляла, что покинет российский рынок.

Бренд одежды Hugo Boss все же останется в России. Иностранный бренд выкупила компания «Стокманн», передает РИА Новости. В планах нового владельца открыть все ранее закрывшиеся 19 торговых точек. Также не предвидится изменений в названии.

Новый Hugo Boss не будет ничем отличаться, все останется по-прежнему, без изменений. Одновременно откроются все 19 магазинов, — сообщила вице-президент Союза торговых центров по новым брендам Наталия Кермедчиева.

Открытие планируется на август-сентябрь этого года.