Роскачество нашло в подгузниках известного бренда дрожжи и плесень

Всего Роскачество исследовало 21 бренд детского нижнего белья. В целом специалисты отметили высокое качество подгузников, представленных на российском рынке — грубое нарушение было выявлено только у одного торгового наименования.

Роскачество опубликовало результаты нового исследования. На этот раз — подгузников для детей весом до 20 килограммов. В лабораторных тестах приняли участие товары 21 марки по 52 показателям качества.

Среди нарушений: превышение у некоторых образцов показателя изменения pH водной вытяжки, а также наличие в одной из марок подгузников дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов.

Более подробные результаты исследования представлены в Телеграм-канале Роскачества.