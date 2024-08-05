Путин поддержал идею реабилитации бойцов СВО вместе с женами

Автор: Анастасия Щербакова
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Президент РФ считает, что лучшим психологом для военнослужащего является его жена.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко позволить российским военнослужащим проходить реабилитацию вместе со своими женами.

Самые лучшие специалисты-психологи, — одобрительно высказался глава государства.
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31.07.2024 232
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