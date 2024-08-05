Путин поддержал идею реабилитации бойцов СВО вместе с женами

Президент РФ считает, что лучшим психологом для военнослужащего является его жена.
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко позволить российским военнослужащим проходить реабилитацию вместе со своими женами.
Самые лучшие специалисты-психологи, — одобрительно высказался глава государства.
Вам будет интересно
Бассейна «Атлантика» в Гатчине сегодня, 31 июля, посетил глава Ленобласти. После чего дал поручение и остальным спортивным комплексам региона предоставлять...
31.07.2024 232