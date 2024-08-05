В Ленобласти готовят новую меру поддержки семей с детьми

В 47-м регионе оборудуют пункты проката инвентаря для новорожденных.

В понедельник, 5 августа, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на аппаратном совещании поручил поддержать проект Комитета по социальной защите населения о создании в регионе пунктов проката инвентаря для новорожденных. Семьи, в которых появился ребенок, смогут получить кроватки, коляски, стульчики для кормления и другие необходимые вещи.

Как отметил глава 47-го региона, социальный проект — еще одна необходимая мера поддержки семей, задающая тренд на многодетность.

Сегодняшние молодые семьи — родом из 90-х. От той эпохи у них осталось предубеждение в отношении многодетности. Эти стереотипы нужно менять. Большая, многодетная семья — это норма! И сегодня — она получает значительную поддержку государства, — заявил Александр Дрозденко.