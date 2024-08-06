В России хотят запретить делать татуировки несовершеннолетним

В России хотят запретить делать татуировки детям до 18 лет. Соответствующий законопроект готовит зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Если человек вырос и ему очень хочется украсить себя неотъемлемым узором советских лагерей и российского уголовного мира, это его право. Но до 18 лет делать татуировки крайне опасно», — цитирует его «Парламентская газета».

Депутат также напомнил, что наличие татуировок может повлиять на карьеру ребенка в будущем, поскольку работодатели могут отказать таким претендентам в получении желаемой должности.