В подъезде дома в Выборге рухнул потолок

Автор: Гузель Галимова
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В Выборге в одном из подъездов многоэтажного дома на улице Водной Заставы рухнул потолок.

Видео: Наталья Шпехт

Жительница дома рассказала в соцсетях, что обрушение произошло из-за течи в межэтажном перекрытии. Она подчеркнула, что жители дома постоянно обращались в администрацию города, жилищный комитет, однако в ответ получали лишь отписки.

Ни один из жильцов дома не пострадал.

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01.07.2024 188
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