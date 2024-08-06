В подъезде дома в Выборге рухнул потолок

В Выборге в одном из подъездов многоэтажного дома на улице Водной Заставы рухнул потолок.

Жительница дома рассказала в соцсетях, что обрушение произошло из-за течи в межэтажном перекрытии. Она подчеркнула, что жители дома постоянно обращались в администрацию города, жилищный комитет, однако в ответ получали лишь отписки.

Ни один из жильцов дома не пострадал.