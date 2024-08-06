В Ленобласти погиб местный житель после укуса пчелы

Точную причину смерти жителя Сланцевского района устанавливает экспертиза.
В деревне Загорье Сланцевского района Ленинградской области скончался 66-летний местный житель.
По имеющимся данным, трагедия произошла 4 августа спустя некоторое время после того, как пенсионера укусила пчела. Точную причину смерти пожилого мужчины установит экспертиза.
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24.06.2024 800