В Ленобласти погиб местный житель после укуса пчелы

Автор: Анастасия Щербакова
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Точную причину смерти жителя Сланцевского района устанавливает экспертиза. 

В деревне Загорье Сланцевского района Ленинградской области скончался 66-летний местный житель.

По имеющимся данным, трагедия произошла 4 августа спустя некоторое время после того, как пенсионера укусила пчела. Точную причину смерти пожилого мужчины установит экспертиза.

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