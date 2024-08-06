Тело мужчины нашли в Староладожском канале

Труп мужчины в Староладожском канале рядом с СНТ Орешек в Кировском районе обнаружил случайный прохожий.

Прибывшие на место спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

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