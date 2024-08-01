В Ленобласти участились случаи церкариоза после купаний в водоемах

В Тосненском районе Ленобласти у нескольких человек диагностировали церкариоз, или зуд купальщика, после плавания в карьерах в поселке Шапки.

Как рассказал 47news врач амбулатории в Форносово Александр Александров, к нему за полторы недели обратились восемь пациентов с церкариозом после купания в карьерах, и все они — дети. Сейчас их самочувствие оценивается как положительное.

«Внешне похоже на аллергическую реакцию, но в центре можно разглядеть место укуса. Если человек зашел в воду просто ногами, там и будут высыпания. Если весь, то с головы до ног. Церкарии — паразиты, которые живут в утках. Проникают под кожу, кожа идет пятнами и зудит. Несмертельно, но неприятно», — добавил врач.

По данным на 26 июля, в Ленобласти одобрены для купаний только восемь пляжей. Карьер в поселке Шапки исключили из списка во время прошлой проверки по микробиологическим показателям.