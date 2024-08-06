Вассерман раскрыл, когда будет взята Одесса

Эрудит уверен, что это произойдет в обозримом будущем. При этом освобождать город будет проще, чем населенные пункты Донбасса.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил о скором освобождении Одессы российской армией. Произойдет это в обозримом будущем.
К северу от Херсона, Одессы и Николаева — довольно обширные степные пространства, поэтому возможны быстрые и эффективные маневры. Во время гражданской войны и во время Великой Отечественной войны Одессу не штурмовали, а обходили с севера. В результате противник убегал под угрозой окружения… Думаю, что и в этот раз мы увидим нечто похожее, — цитирует Вассермана «МК».
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