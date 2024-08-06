Пугачева может дать концерт в России впервые за 14 лет — Mash

Певица еще в 2010 году завершила концертную деятельность, но может пересмотреть свою позицию.
Певица Алла Пугачева может впервые за много лет дать большой концерт в России, утверждает Mash. В последний раз артистка выступала на сцене в рамках своего прощального тура в 2010 году.
Как передает редакция, обсуждать возможность проведения концерта певица намерена очно — в конце августе Примадонна планирует визит в Россию. Об этом Mash сообщил продюсер Сергей Дворцов, ссылаясь на окружение артистки.
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