Пугачева может дать концерт в России впервые за 14 лет — Mash

Певица еще в 2010 году завершила концертную деятельность, но может пересмотреть свою позицию.

Певица Алла Пугачева может впервые за много лет дать большой концерт в России, утверждает Mash. В последний раз артистка выступала на сцене в рамках своего прощального тура в 2010 году.

Как передает редакция, обсуждать возможность проведения концерта певица намерена очно — в конце августе Примадонна планирует визит в Россию. Об этом Mash сообщил продюсер Сергей Дворцов, ссылаясь на окружение артистки.