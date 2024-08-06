В Петербурге с начала года собаки покусали более 2,5 тыс. человек

В Петербурге с начала года собаки покусали более 2,5 тыс. взрослых и детей, сообщил депутат Заксобрания Андрей Рябоконь со ссылкой на Роспотребнадзор.

Он отметил, что сейчас в Петербурга идут общественные обсуждения законопроекта о содержании собак. Депутат считает, что его необходимо дополнить нормой, предусматривающей введение обязательной регистрации собак

В 2023 году агрессивные собаки покусали 5245 петербуржцев, 1177 из них — дети.