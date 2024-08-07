В Кирове хотят установить бронзовый памятник коту Твиксу

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем тг-канале, что к ней обратился участник спецоперации Анатолий, которого тронула история кота Твикса.

Он отлил бронзовый памятник животному и попросил помочь с его установкой в Кирове, где произошла трагедия. Заниматься этим вопрос он сейчас не может, поскольку находится в зоне СВО.

Мизулина пообещала обратиться в РЖД и к властям Кировского района по этому вопросу.

Напомним, Твикса спустили с поезда 11 января, когда тот выбрался из сумки-переноски по недосмотру сопровождающего. При этом на него был оформлен билет. 20 января стало известно, что Твикс погиб.