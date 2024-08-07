Начался опасный период цветения амброзии

Автор: Гузель Галимова
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В России активно цветет одно из наиболее опасных карантинных растений – амброзия, предупредили в Россельхознадзоре.

Растение наносит вред здоровью людей, вызывая тяжелые аллергические заболевания, а также сельскому хозяйству, подавляя культурные растения и иссушая почву, снижая ее плодородие. Хотя это растение, как правило, распространено в странах с теплым климатом, амброзия все же может расти в разных регионах, включая Петербург и его окрестности.

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01.07.2024 500

В ведомстве напомнили, что ответственность за уничтожение амброзии несут те лица, в собственности, пользовании, аренде или во владении которых находятся объекты-источники распространения сорняка.

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Фото: t.me/rshn_szmu
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Фото: t.me/rshn_szmu
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Фото: t.me/rshn_szmu
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Фото: t.me/rshn_szmu
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Фото: t.me/rshn_szmu
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