Врач назвала продукты, которые ошибочно считаются вредными

Среди таких продуктов, например, дрожжевой хлеб и селедка.
Врач-диетолог Елена Устинова рассказала про продукты, которые многие россияне считают вредными, но на самом деле могут быть полезными при правильном употреблении.
Например, рыбные консервы в водной заливке, а не в масле, являются источником легкоусвояемого белка, йода, кальция и фосфора. Единственный минус — высокое содержание соли, но и вред от нее можно компенсировать, употребляя консервы не на ночь, а на завтрак или обед.
Также диетолог отметила, что разница между дрожжевым и бездрожжевым хлебом заключается только в закваске, а не в химическом составе. Поэтому оба вида продукта могут быть одинаково полезными, если они приготовлены из качественных ингредиентов.
Наконец, свиная печень — это низкокалорийный, высокобелковый продукт, богатый витаминами группы B, железом, медью и витамином A.