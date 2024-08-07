Врач назвала продукты, которые ошибочно считаются вредными

Среди таких продуктов, например, дрожжевой хлеб и селедка.

Врач-диетолог Елена Устинова рассказала про продукты, которые многие россияне считают вредными, но на самом деле могут быть полезными при правильном употреблении.

Например, рыбные консервы в водной заливке, а не в масле, являются источником легкоусвояемого белка, йода, кальция и фосфора. Единственный минус — высокое содержание соли, но и вред от нее можно компенсировать, употребляя консервы не на ночь, а на завтрак или обед.

Также диетолог отметила, что разница между дрожжевым и бездрожжевым хлебом заключается только в закваске, а не в химическом составе. Поэтому оба вида продукта могут быть одинаково полезными, если они приготовлены из качественных ингредиентов.

Селедка, несмотря на высокое содержание соли, является ценным источником Омега-3 жирных кислот и витамина D. Достаточно вымачивать ее перед употреблением, чтобы снизить количество соли, — подчеркнула эксперт в интервью с «Газетой.ру».

Наконец, свиная печень — это низкокалорийный, высокобелковый продукт, богатый витаминами группы B, железом, медью и витамином A.