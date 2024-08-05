Не полезнее обычного шоколада: раскрыт главный обман производителей гематогена

Гастроэнтеролог рассказал, так ли полезен гематоген на самом деле.

Пользы в гематогене не больше чем в обычным шоколадном батончике. По крайней мере, пищевая добавка вряд ли может стать эффективным средством профилактики анемии. Об этом в беседе с РИА Новости заявила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

Гематоген в качестве профилактического средства от анемии не эффективнее любого кондитерского батончика…В нем нет железа, которое может усваиваться организмом. А вот сахар на первом месте, так что это больше десерт, чем все остальное, — объяснила врач.