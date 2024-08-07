Кинофестиваль «Окно в Европу» ограничит движение в Выборге

В Выборге на время подготовки и проведения кинофестиваля «Окно в Европу» ограничат движение транспорта.

Так, 9 августа с 14.00 до 20.00 будет закрыт проезд по улице Театральной (от ул. Сторожевой Башни до ул. Крепостной) и Крепостной (от Ленинградского пр. до ул. Титова), с 17.45 до 18.00 — по улице Пионерской (от ул. Прогонной до набережной 40-летия ВЛКСМ).

Водителей просят заранее планировать свои маршруты. Кинофестиваль продлится до 15 августа.