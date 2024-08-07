В Ботаническом саду завершилась операция по спасению агавы

В Ботаническом саду Петра Великого провели настоящую спецоперацию по спасению агавы.

Видео: Ботанический сад Петра Великого

Огромная розетка растения упала набок и полностью перегородила проход через оранжерею. Агаву подняли при помощи тросов для буксировки автомобиля. После специалистам потребовалось еще несколько дней, чтобы установить опоры вокруг стебля.