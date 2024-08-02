В Ленобласти 12 августа можно будет увидеть звездопад Персеиды

Более ста метеоров в час можно будет увидеть в небе над Ленинградской областью 12 августа.

Жители и гости Ленобласти смогут наблюдать ежегодный метеорный Поток Персеиды. Астрономических явлений обычно активно в течение трех-четырех дней около своего максимума. В 2024 году он выпадает на 12 августа, сообщили в Московском планетарии.

Падающие метеоры будет сопровождать яркая пара планет — Марс подойдет очень близко к Юпитеру. Они окажутся очень близко друг другу.

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Также в августе сохраняется отличная возможность для наблюдений серебристых облаков. Они могут появляться на небе в течение всего месяца.