Австралийского хоккеиста арестовали за покупку наркотиков на Олимпиаде в Париже

Игрока сборной Австралии по хоккею на траве Тома Крэйга арестовали за покупку наркотика у 17-летнего дилера на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

У 28-летнего спортсмена обнаружили один грамм запрещенного вещества. Олимпийский комитет Австралии подтвердил, что один из членов команды в Париже задержан, однако обвинения ему пока не предъявлены.

Том Крэйг является серебряным призером Игр в Токио. Спортсмен выступает за сборную Австралии с 2014 года.

Игры в Париже продлятся до 11 августа. В финале олимпийского турнира по хоккею на траве сыграют сборные Германии и Голландии. Австралийцы покинули турнир в четвертьфинале.